Десять миллиметров осадков выпало в Москве во время снегопада к утру воскресенья, 15 марта, что составляет около 30% месячной нормы. Об этом сообщил журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«У нас за прошедшие сутки в Москве выпало 10 миллиметров осадков, это составляет 30% месячной нормы. Температура понижалась до –6,3 градуса», — рассказал Тишковец.

По его словам, высота снежного покрова в столице достигает восьми сантиметров. Также наблюдается гололедица, отмечает «РИА Новости».

Ранее в тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в конце марта. По его словам, температура воздуха в Москве будет ниже, чем в первой половине месяца, потепления не ожидается.

Накануне, 14 марта, столицу накрыло мартовской метелью, а ночью столбики термометров опустились до –7 градусов. Ожидается, что снежный покров продержится около суток.