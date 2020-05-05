В Москве за прошедшие сутки скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Согласно сообщению, у всех погибших был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее 4 мая пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного пульмонолога министерства, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева сообщила о том, что выхода на плато по заболеваемости коронавирусом еще не было, России до этого далеко.

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели 18 095.

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