В Москве умерли еще 35 человек с коронавирусом. Общее число жертв заболевания достигло 764, сообщили 3 мая в оперштабе.

«Скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Оперштаб напомнил о необходимости соблюдать режим самоизоляции. В Москве и области он продлен до 11 мая.

Ранее, в воскресенье, эксперты рассказали, когда стоит ожидать наступления пика по заболеваемости коронавирусом. По их мнению, в ближайшие две недели в РФ динамика заражения будет расти. При этом стабилизируется ситуация летом.

По последним данным, в РФ выявлено 134 687 случаев заражения коронавирусом, скончались почти 1,3 тыс. пациентов, выздоровели более 16,6 тыс.

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