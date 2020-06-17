Количество пациентов, которые умерли от коронавируса в Москве за последние сутки, составило 49. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Всего в столице с начала пандемии в столице умерли 3483 человека. На сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7478 летальных исходов, выздоровело 304 342 человека.

Ранее 17 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что почти у половины россиян, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2, нет симптомов заболевания. Она также выразила надежду, что через месяц Россия может достигнуть самого низкого уровня ежесуточного выявления новых пациентов с коронавирусом.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что решения об ослаблении режима ограничений из-за коронавируса даются тяжелее их введения. Он подчеркнул, что при введении ограничений виноват вирус, а «когда открываешь, виноват только ты один и вся ответственность на тебе».