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В столице за минувший день умерли 35 пациентов с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19, сообщает радиостанция «Говорит Москва». На данный момент общее число смертельных случаев после заражения коронавирусной инфекцией составило 764.

Сотрудники оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рапортуют, что в столице зарегистрировано более 68 тысяч заражений, из которых в 7 тысячах случаев людям удалось выздороветь.

На момент вечера 3 апреля в России насчитывалось более 134 тысяч случаев заражения, более 16 тысяч выздоровевших пациентов и 1280 летальных исходов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Россия заняла шестое место в мире по количеству заражений коронавирусной инфекцией, обойдя по этому показателю Францию. Лидером списка по-прежнему остаются США, где более миллиона случаев инфицирования и боле 24 тысяч смертей от коронавируса.

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