Днем во вторник, 7 июля, в Москве и области произошло резкое ухудшение погоды, начался ливень с грозой и шквалистым ветром.

В ряде районов началу грозы предшествовал ураган, порывы которого понимали в воздух даже конструкции не самого малого веса. Так, как сообщает Mash, в Путилково ветер сорвал с места фруктовую палатку. Судя по опубликованным кадрам, вместе с брезентом в воздух подбросило и двух человек.

На кадрах видно, как одна фигура поднимается в воздух на два-три метра и вскоре падает на проезжую часть в десятке метров от прилавка. Второй человек был сбит с ног взлетевшей конструкцией и упал рядом. Находившиеся рядом с прилавком мужчина и ребенок не были задеты сорванной конструкцией, они убежали спустя пару секунд после происшествия.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ЧП произошло на Новотушинской улице в Красногорске.

Пострадавшую продавщицу госпитализировали. Данные о ее состоянии уточняются.

Ранее ГУ МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе, возможном граде и усилении ветра до 22 м/с. Угроза неблагобприятных погодных явлений сохранится в регионе до среды, 8 июля.