В Москве за минувшие сутки скончались еще 20 пациентов с COVID-19, свидетельствуют данные московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Сутками ранее сообщалось о 32 умерших.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3617.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последней информации ВОЗ, в мире зафиксировано более 8,5 миллиона случаев COVID-19. Общее количество умерших пациентов составило 456 973.

В России выявили более 576 тысяч случаев заражения. Из них свыше 334 тысяч человек выздоровели.