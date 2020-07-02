В Москве умерли 34 пациента с COVID-19, заявили в городском оперативном штабе.

«У всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Накануне в столице скончались 39 человек. Общее число жертв достигло 3904.

Всего за время пандемии в России выявили 661 тысячу случаев заражения коронавирусом, более девяти с половиной тысяч человек умерли, почти 429 тысяч излечились.

Треть зарегистрированных случаев — 222 тысячи — приходится на Москву. При этом более 153 тысяч пациентов уже выздоровели.