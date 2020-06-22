В Москве 23-летний волейболист новоуренгойского «Факела» Александр Кимеров устроил стычку на дороге с водителем. Тот в этот момент передвигался на машине каршеринга.

Как передает Telegram-канал Mash, спортсмену якобы не понравилось то, что автомобиль перед ним двигался не по центру полосы. В итоге машина не дала ему проехать на светофоре.

Это довело диагонального сборной России до бешенства, и он начал преграждать путь своей иномаркой, требуя оппонента остановиться и поговорить. Уже в районе улицы Татьянин Парк он вышел из машины, после чего, ногой сбил боковое зеркало. Также он помял мужчине дверь.

Потерпевший в этот момент находился в машине с женщиной. По ходу инцидента он пытался вызвать полицию. В этот момент его преследовал Кимеров.

Оппонент волейболиста уехал. После этого он пришел в отдел полиции и написал заявление о порче имущества.