Более 30 тысяч штрафов о нарушении самоизоляции выписали полицейские в Москве с момента ввода ограничений. Об этом рассказал 1 мая министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Как он рассказал «РИА Новости», количество нарушений ограничений по нахождению на улице без предусмотренных законодательством оснований остается на прежнем уровне.

«Несмотря на очевидный риск заражения, москвичи продолжают нарушать режим повышенной готовности и выходить на прогулки с детьми, пробежки, встречи с друзьями», — объяснил он. Как напомнил Данчиков, любой выход из дома несет в себе риск для жителей. От коронавируса крайне сложно защититься, напомнил он

Угроза состоит и в том, что болезнь может протекать бессимптомно или иметь симптомы ОРВИ. Так и происходит примерно в 40% случаев, добавил он.

Кроме этого более 600 протоколов было составлено в Москве в отношении организаций-нарушителей за необеспечение режима социального дистанцирования. По словам Данчикова, ответственность лежит и на посетителях, которых тоже могут оштрафовать.

«К сожалению, мы видим, что достаточно большое число организаций не сделали необходимую разметку, и об этом говорит и количество выписанных штрафов», — прокомментировал он.

В части режима социального дистанцирования ответственность лежит и на посетителе, добавил министр. В любом месте, где находятся много посетителей, должна быть разметка, а посетителей могут оштрафовать за ее игнрорирование.

С 30 марта все москвичи обязаны соблюдать режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан на нее ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке. Выйти из дома можно для выгула домашних животных на расстояние до 100 метров от места проживания или выкинуть мусор.

В случае нарушение социальной дистанции физическое лицо получит штраф в размере 4 тысяч рублей, для юридического лица штраф за нарушение составляет до 300 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП. В случае повторного нарушения сумма штрафа вырастет до 500 тысяч рублей и возможна приостановка деятельности организации до 90 дней.

1 апреля президент Владимир Путин утвердил поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране.

В свою очередь, власти Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в столице будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами. В суды Москвы поступили уже первые дела, связанные с нарушением режима самоизоляции.

По данным оперштаба на 30 апреля, в 85 регионах страны за последние сутки зарегистрировано 7099 новых случаев инфицирования. Число заразившихся коронавирусном в России превысило 100 тыс.

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