В Москве выписали еще 10 выздоровевших после заражения коронавирусом пациентов. Об этом в субботу, 28 марта, заявила вице-мэр столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

«Количество человек, выписанных после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве увеличивается. Это отличные новости. Вчера сразу десять пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 28 людей завершили лечение в стационарах», — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, у всех повторные тесты показали отрицательный результат. Кроме того, пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Позднее стало известно об одном умершем в Петербурге. Пять человек умерли в Москве.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились 137 тыс.

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