Столичные врачи вылечили еще 2 519 человек, которые были инфицированы коронавирусом, сообщила в четверг журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Это максимальный показатель с 23 июня.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 519 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 282 492», — сказала она.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.