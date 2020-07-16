В Москве зарегистрировали рекордно низкое число заболевших коронавирусной инфекцией с начала апреля. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по COVID-19.

Так, в городе подтверждён 531 новый случай заболевания.

«Это самый низкий показатель заболевших COVID-19 с начала апреля», — говорится в сообщении.

Всего в России за сутки выявили 6428 новых носителей вируса.

За всё время в стране зафиксировано 752 797 случаев заболевания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что столица избежит «жёсткой вспышки» COVID-19.