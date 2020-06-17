За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1065 человек с COVID-19 — это самый низкий показатель с 11 апреля. Об этом в среду, 17 июня, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

«38,4% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,1% — от 46 до 65 лет, 12,3% — от 66 до 79 лет, еще 7% — старше 80 лет. Также 8,2% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — говорится в заявлении оперштаба.

Вместе с тем, согласно последним данным, общее число вылечившихся от инфекции в Москве достигло 128 385 человек. Таким образом, уже свыше 60% заболевших выздоровели.

Накануне в Москве было выявлено 1416 случаев COVID-19. Это на 25% больше, чем количество зафиксированных 17 июня пациентов с коронавирусом.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уже прошла самый сложный период в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, по сведениям градоначальника, смертность от COVID-19 в Москве ниже, чем в других городах мира.