В столице за последние суки выявили 695 случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно статистике, подобный прирост стал максимальным за июль. Всего в Москве заразились 241 359 человек, выздоровели более 179 тысяч человек, а умерли — 4460.

В России зарегистрировано более 839 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 638 тысяч заболевших, погибли 13 963 пациента. За последние сутки в стране выявили 5482 случая коронавируса, накануне сообщалось о 5509 случаях.

По данным ВОЗ, в мире заражено более 16,8 миллиона человек, 662 тысяч погибли. По данным университета Джонса Хопкинса, во всем мире зафиксировано 17,3 миллиона случаев коронавирусной инфекции, а погибло более 673 тысяч человек.

Больше всего случаев коронавируса — в США, Бразилии и Индии.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.