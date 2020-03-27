В Москве установлен временный запрет на принудительное взыскание задолженности за услуги связи и ЖКХ с граждан, находящихся на самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте в пятницу, 27 марта.

«Дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи», — сказано в сообщении.

Также градоначальник внес изменения в режим повышенной готовности в городе. Так, в течение нерабочей недели, то есть с 28 марта по 5 апреля, продолжат работать салоны связи и зоомагазины, а в перечень товаров первой необходимости добавлен сжиженный природный газ, то есть его можно будет приобрести в непродовольственных магазинах, которые останутся открытыми в этот период.

Накануне был расширен пакет ограничительных мер, действующих до 5 апреля. Так, предприятия общественного питания будут работать только на вынос и доставку. Сфера услуг и магазины, за исключением продуктовых и реализующих товары первой необходимости, будут недоступны. Закроются парки и учреждения культурно-досугового типа, предписано воздерживаться от посещения религиозных объектов.

Аптеки продолжат работу, будут оказываться медицинские, реабилитационные, транспортные, банковские, страховые, похоронные услуги, услуги ЖКХ и связи, а также услуги по уходу за престарелыми и нуждающимися.

Ранее Собянин поручил отменить штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями, то есть гражданам, находящимся в группе риска по коронавирусу.

Данной группе лиц предписано соблюдать домашний режим в период 26 марта по 14 апреля. Для компенсации возможных допрасходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей.

Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Исключение сделано для сотрудников непрерывно действующих предприятий, медучреждений и аптечных пунктов, а также организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Руководителям компаний других сфер деятельности рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы.

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