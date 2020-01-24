В Москве две второклассницы на прогулке наелись снега, предварительно посыпав его пищевой приправой, и были госпитализированы, сообщили 23 января в столичном департаменте здравоохранения.
Отмечается, что девочки решили попробовать снег на вкус во время продленки. За поеданием снежков с приправой школьниц застала педагог, которая вызвала скорую и сообщила об инциденте родителям.
«Несмотря на то что серьезных жалоб на самочувствие не было, врачи провели промывание желудка», — приводит «РИА Новости» сообщение департамента.
В настоящее время здоровью девочек ничего не угрожает, родители забрали их домой.
Ранее в четверг сообщалось, что в Подмосковье ребенок впал в кому после того, как съел запрещенную курительную смесь — спайс.