В Москве две второклассницы на прогулке наелись снега, предварительно посыпав его пищевой приправой, и были госпитализированы, сообщили 23 января в столичном департаменте здравоохранения.

Отмечается, что девочки решили попробовать снег на вкус во время продленки. За поеданием снежков с приправой школьниц застала педагог, которая вызвала скорую и сообщила об инциденте родителям.

«Несмотря на то что серьезных жалоб на самочувствие не было, врачи провели промывание желудка», — приводит «РИА Новости» сообщение департамента.

В настоящее время здоровью девочек ничего не угрожает, родители забрали их домой.

Ранее в четверг сообщалось, что в Подмосковье ребенок впал в кому после того, как съел запрещенную курительную смесь — спайс.