Все новости на карте

Первый салон красоты оштрафовали в Москве за работу во время режима самоизоляции, принятого в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Ольгу Бондаренко.

Владелица заведения Дарья Молокина признана виновной в несоблюдении требований указа мэра Москвы, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Отмечается, что индивидуальная предпринимательница осуществляла оказание парикмахерских услуг, а также услуг макияжа и ногтевого сервиса.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в Москве всеобщий режим самоизоляции, который распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Покидать жилище разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, выгула домашних животных в 100 метрах от дома, выноса мусора и похода в ближайший работающий магазин или аптеку.

С 13 апреля в Москве временно прекратилась работа большинства организаций, для которых оказание медицинских услуг не является основным видом деятельности.

Видео дня. Протоиерей посоветовал россиянам собирать милостыню