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В Москве впервые оштрафовали компанию за нарушение режима самоизоляции, ранее наказывали только единичных нарушителей.

Так, пресс-секретарь Солнцевского суда столицы Георгий Енгибаров рассказал РИА Новости, что административные штрафы по 15 тысяч рублей назначили трем гражданам, которых задержали у одного здания в одно и то же время.

У двух из них одинаковая фамилия, однако собеседник агентства не подтвердил, что они родственники.

За нарушение законов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения во время угрозы распространения опасного заболевания гражданину может грозить штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Всего московские суды за день оштрафовали восемь человек за нарушение режима самоизоляции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Всем назначили минимальные штрафы в 15 тысяч рублей.

Собеседница агентства отметила, что во всех случаях люди отошли более чем на 100 метров от дома без необходимости и "игнорировали разъяснения сотрудников полиции о необходимости соблюдения режима самоизоляции". Один из оштрафованных и вовсе отъехал от дома на 14 километров.

Режим самоизоляции в Москве ввели 30 марта, всего за его нарушение оштрафовали уже 22 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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