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Московские больницы снова отметили рост госпитализаций пациентов, подозреваемых на новый коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

По данным штаба, на прошлой неделе ситуация стабилизировалась, но на этой рост возобновился.

Четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 подозреваемых на коронавирус, в начале этой недели — 1400. Накануне, 22 апреля, в больницы пришлось отправить 1800 пациентов с подозрением, а за последние сутки показатель достиг 1900 госпитализаций.

В штабе напомнили, что лечиться на дому могут пациенты с легким течением болезни, более тяжелых приходится госпитализировать.

Как сообщал «Рамблер», прирост зараженных в Москве в последние дни падает: за последние сутки в городе выявили 1959 новых случаев коронавируса, за прошлые сутки прирост составлял 2548 человек, днем ранее — 3083.

К утру 23 апреля общее число зараженных в столице выросло до 33 940 человек, 2448 из них уже выздоровели, 288 пациентов скончались.

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