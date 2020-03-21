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В московских больницах восьмерых человек с коронавирусом признали здоровыми и выписали после лечения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«И у нас есть хорошие новости. Восемь человек, которые заболели этой инфекцией, прошли лечение, полностью выздоровели и на сегодняшний день выписаны из наших медицинских учреждений», — передает ее слова агенство.

Ранее оперативных штаб сообщал, что 12 человек вылечились после заражения коронавирусом. Рыкова не уточнила, входят ли эти восемь выздоровших москвичей в их число.

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 250 человек, летальные исходы не фиксировались. Чтобы противостоять распространению инфекции в регионах, власти ввели ряд ограничительных мер. Например, в Москве запретили проведение массовых мероприятий численностью свыше 50 человек, школьников досрочно отправили на каникулы, некоторые работодатели перевели сотрудников на удаленную работу.

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