Во вторник, 18 февраля, в Москве ожидается повышение температуры до +4 градусов. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Столичные синоптики обещают облачную погоду с небольшими прояснениями. Местами ожидается выпадение осадков.

Как уточняет издание «Газета.ру», в Москве максимальная температура составит от +2 до +4 градусов, по области может наблюдаться до +5. Ожидается юго-западный 5-10 м/с. В середине дня атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба, геомагнитный фон пройдет с небольшими периодами неустойчивости. Относительная влажность воздуха будет колебаться в районе 70%.

17 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в марте ожидается похолодание до –10 градусов. Однако ранее он отмечал, что жители европейской части России в этом году заметят первые признаки весны раньше обычного из-за «аномально теплой зимы».