Осквернение памятника Солнечной системе, расположенного на Аллее героев космоса возле ВДНХ было совершено в минувшую пятницу неизвестными. Вандалы отодрали от гранитного постамента латунные пластины, которыми были обозначены орбиты планет Нептуна, Урана и Плутона.

Памятник солнечной системе из гранита, бронзы и латуни был сооружен в 2008 году. Расположение планет на нем такое же, каким было 4 октября 1957 года. В день запуска первого спутника Земли. Интересно, что автор включил в число планет и Плутон, исключенный в 2006 году из списка полноценных планет Солнечной системы. Вот он-то, а именно его орбита больше всех и пострадала во время набега охотников за цветным металлом.

Как стало известно «», похищение пластин было совершено утром 26 июня. Злоумышленники, начали отковыривать латунные пластины с орбит самых крайних, внешних планет системы: Плутона, Нептуна и Урана. У Плутона в итоге осталось процентов 20 латунной орбиты. По данному факту ведется расследование. Скорее всего, «орбиты» сдали в пункт приема металлолома.