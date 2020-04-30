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Сегодня в Москве в больницах находятся 17 тысяч больных коронавирусом, это люд, у которых средняя и тяжелая формы заболевания, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Еще совсем недавно на больничных койках было всего 10 тысяч человек. А сегодня 17 тысяч. Это не просто какие-то «легкие» больные, это «тяжелые» больные, средней тяжести, тяжелой, особо тяжелой. Это не какие-то придуманные люди, которые полежать собрались», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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