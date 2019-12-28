В наступающем году в Москве будут открыты девять станций метро и построены около 42 км тоннелей. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Уже в этом году мы побили абсолютный рекорд и построили 38 км тоннелей, в следующем году мы хотим превзойти этот рекорд и пройти около 42 км тоннелей», — цитирует его в субботу, 28 декабря, «Интерфакс». Часть из девяти станций метро откроют на Некрасовской линии, часть — на Большой кольцевой, добавил чиновник.

По его словам, более эффективно, чем в Москве, метро не строят нигде в мире. Основная сложность строительства в мегаполисе связана с инженерными коммуникациями и необходимостью их переноса.

Также, добавил заммэра, прорабатываются планы строительства московского метро на более отдаленные периоды.

Накануне сообщалось, что транспортно-пересадочный узел «Рязанская» в Москве запустят к концу марта 2020 года. В часы максимальной нагрузки узел сможет принимать около 90 тыс. пассажиров.

Ранее в декабре «Газета.ру» со ссылкой на Хуснуллина сообщила о строительстве в Москве самой высокой жилой башни в Европе. Возведение небоскреба One Tower завершится через несколько лет.