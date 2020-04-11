Количество патрулей Росгвардии в Москве было увеличено для поддержания общественного порядка, а также проведения профилактических мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в субботу, 11 апреля, рассказали ТАСС в пресс-службе войск.

«К выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, дополнительно будут привлечены сотрудники подразделений столичного главка», ― сообщили агентству в Росгвардии.

В пресс-службе уточнили, что будет увеличено число нарядов вневедомственной охраны и ОМОНа, которые работают во взаимодействии с сотрудниками московской полиции.

Кроме того, в Росгвардии отметили, что в ходе профилактических акций сотрудники правоохраниельных органов будут проверять документы граждан, нарушивших режим самоизоляции, и выяснять причину.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе, а также анонсировал постепенное введение пропускного режима в Москве, начиная с 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 11 апреля в России за сутки подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, зафиксировано 12 летальных исходов, полностью выздоровели 250 человек.

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