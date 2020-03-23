Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил изменения, внесенные в указ «О введении режима повышенной готовности». Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом опубликовал разъяснение, в чем заключаются новые меры по борьбе с распространением инфекции.

1. Расширился список людей, которым обязательно требуется карантин. С 26 марта до 14 апреля он распространяется на людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции по-прежнему сохраняется для граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией и лиц, проживающих с ними.

2. К заболеваниям, при которым необходимо соблюдать режим самоизоляции, относятся:

· Сахарный диабет инсулинозависимый;

· Хронические болезни легких (астма);

· Бронхоэктазия;

· Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения;

· Наличие трансплантированных органов и тканей;

· Хроническая болезнь почек;

· Злокачественные новообразования;

· Инфаркт и инсульт в прошлом.

3. Режим самоизоляции не распространяется на следующие категории:

· Пациенты, отнесенных к третьей клинической группе (онкология);

· Сотрудники организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения.

· Медицинские работники.

4. Люди, пребывающие в режиме самоизоляции, могут получить больничный лист с курьером. Для этого следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09 или указать необходимость получения больничного при заполнении анкеты на портале mos.ru.

5. Разовая выплата положена жителям старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания: в размере 2 тысяч рублей после начала режима самоизоляции; в размере 2 тысяч рублей по его завершении режима при условии соблюдения режима.

6. Для жителей старше 65 лет она будет зачислена на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты, ее оформят органы социальной защиты в беззаявительном порядке.

Лицам с хроническими заболеваниями выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию по телефону 8-495-870-45-09.

7. Люди старшего возраста и хронические больные могут получить необходимые лекарства на дом. Для этого следует позвонить по номеру 8-495-870-45-09

8. Справиться с бытовыми проблемами пожилым людям помогут волонтеры и социальные работники.

9. Взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ временно отменяется. Покидать квартиру и нарушать режим самоизоляции, чтобы оплатить квитанции, не нужно.

11. В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса, и учащихся колледжей.

12. Родители школьников, которые имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы в школах.

Оперативный штаб напоминает, что режим самоизоляции – это пребывание в квартире в течение 14 дней. Выходить можно только в случае крайней необходимости, в малолюдное время, в маске.