Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил изменения, внесенные в указ «О введении режима повышенной готовности». Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом опубликовал разъяснение, в чем заключаются новые меры по борьбе с распространением инфекции.
1. Расширился список людей, которым обязательно требуется карантин. С 26 марта до 14 апреля он распространяется на людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции по-прежнему сохраняется для граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией и лиц, проживающих с ними.
2. К заболеваниям, при которым необходимо соблюдать режим самоизоляции, относятся:
· Сахарный диабет инсулинозависимый;
· Хронические болезни легких (астма);
· Бронхоэктазия;
· Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения;
· Наличие трансплантированных органов и тканей;
· Хроническая болезнь почек;
· Злокачественные новообразования;
· Инфаркт и инсульт в прошлом.
3. Режим самоизоляции не распространяется на следующие категории:
· Пациенты, отнесенных к третьей клинической группе (онкология);
· Сотрудники организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения.
· Медицинские работники.
4. Люди, пребывающие в режиме самоизоляции, могут получить больничный лист с курьером. Для этого следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09 или указать необходимость получения больничного при заполнении анкеты на портале mos.ru.
5. Разовая выплата положена жителям старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания: в размере 2 тысяч рублей после начала режима самоизоляции; в размере 2 тысяч рублей по его завершении режима при условии соблюдения режима.
6. Для жителей старше 65 лет она будет зачислена на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты, ее оформят органы социальной защиты в беззаявительном порядке.
Лицам с хроническими заболеваниями выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию по телефону 8-495-870-45-09.
7. Люди старшего возраста и хронические больные могут получить необходимые лекарства на дом. Для этого следует позвонить по номеру 8-495-870-45-09
8. Справиться с бытовыми проблемами пожилым людям помогут волонтеры и социальные работники.
9. Взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ временно отменяется. Покидать квартиру и нарушать режим самоизоляции, чтобы оплатить квитанции, не нужно.
11. В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса, и учащихся колледжей.
12. Родители школьников, которые имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы в школах.
Оперативный штаб напоминает, что режим самоизоляции – это пребывание в квартире в течение 14 дней. Выходить можно только в случае крайней необходимости, в малолюдное время, в маске.