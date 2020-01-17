Температура воздухa в Москве в четверг, 16 января, достигла 3,2 градусa тепла, что сталo максимальным значением для этого дня за всю 140-летнюю историю мeтеонаблюдeний в городe.

Прежний рекорд теплa 16 января был зафиксирован в 1925 году — +3,1 °C, сообщает «Интерфакc» co ссылкой на метеобюрo Москвы и области.

Ранее сообщалось, что аномальная теплая погода в декабре установила в Москве сразу три температурных рекорда: 18 декабря (+5,6 °C), 19 декабря (+6,6 °C) и 23 декабря (+6,2 °C).

15 января и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что большую часть России в ближайшие пять дней будет ждать отклонение от климатической нормы на 12 градусов.

Above My Expectations

Королевское метеорологическое общество Великобритании подвело итоги ежегодного конкурса на лучшую фотографию погоды. Победил снимок Гарета Джонса «Выше моих ожиданий — Температурная инверсия». Его и остальные работы можно посмотреть в фотогалерее «Известий»

Фото: The Royal Meteorological Society/Gareth Mon Jones

The Power of Lightning

Приз зрительских симпатий достался «Силе молнии» Елены Сальваи, запечатлевшей грозу на побережье Лигурии

Фото: The Royal Meteorological Society/Elena Salvai

Snow Rollers in Wiltshire

«Снежные рулоны в Уилтшире» Брайана Бейлисса. Это погодное явление наблюдается крайне редко: снег сам скатывается в «рулоны» под воздействием ветра и гравитации

Фото: The Royal Meteorological Society/Brian Bayliss

Spectacular lightning show over Trial Bay

Второе место в категории «Фотографы до 17 лет» досталось иранцу Али Багери, снявшему пробивающегося сквозь буран мотоциклиста

Фото: The Royal Meteorological Society/Ali Bagheri

Motorcycle caught in the snow

Победил в молодежном зачете австралиец Хьюго Бегг, поймавший в объектив молнию над национальным парком Триал-Бэй

Фото: The Royal Meteorological Society/Hugo Begg

Scotney Castle — morning shadows

Крис Браун запечатлел утреннюю дымку над замком Скотни в английском графстве Кент

Фото: The Royal Meteorological Society/Chris Brown

Trophies

Англичанин Ли Акастер увлечен видами родного Саффолка. На конкурс он представил фотографию заснеженного пляжа в курортном городке Саутволд

Фото: The Royal Meteorological Society/Lee Acaster

Pouring down

Патрик Хохнер сфотографировал ученицу гейши, бредущую под проливным дождем по улице древней японской столицы Киото

Фото: The Royal Meteorological Society/Patrick Hochner

Rain in the City

Дождь в Мемфисе, штат Теннесси — конкурсная работа Кристины Холт

Фото: The Royal Meteorological Society/Christine Holt

The ship of stranded

Фан Пэн-Ган сделал эту фотографию севшего на мель судна у берегов Тайваня

Фото: The Royal Meteorological Society/Peng-Gang Fang