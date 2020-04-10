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Восемь человек с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.

Среди умерших — пациенты от 39 до 84 лет.

«У 39-летнего наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга», — говорится в сообщении.

Кроме того, трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний — гипертония, ХОБЛ, атеросклероз, пиелонефрит.

В России выявили 11 917 случаев заболевания COVID-19, почти 800 пациентов вылечились. По информации Всемирной организации здравоохранения, всего в мире свыше полутора миллиона инфицированных, около 93 тысяч больных скончались.

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