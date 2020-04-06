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В Москве скончались два пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространением заболевания.

Умершим пациентам было 67 и 72 года, у обоих была диагностирована двусторонняя пневмония.

Как отмечают в штабе, оба пациента имели сопутствующие заболевания: хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз.

Как сообщал «Рамблер», в России к 6 апреля подтверждены 6343 случая заражения коронавирусом, скончались 47 человек. Больше всего заболевших в Москве: 4484 человека.

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