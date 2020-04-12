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Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.

Пациентам было от 39 до 90 лет. Они все имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Среди них — кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз.

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При этом 39-летний пациент также страдал гипертонией.

Всего в России выявили 15 770 случаев заболевания COVID-19, почти 1300 человек излечились, еще около 150 тысяч жителей страны остаются под наблюдением.

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