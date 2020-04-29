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В Москве за сутки скончались 65 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

Накануне жертвами COVID-19 стали 67 человек. Таким образом, общее количество умерших с коронавирусом в столице достигло 611 больных.

Пандемия коронавируса

Всемирная организая здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Заболевшие COVID-19 выявлены практически во всех странах мира. Число инфицированных достигло трех миллионов, около 205 тысяч скончались.

В России порядка 99 тысяч зараженных, свыше десяти тысяч вылечились, около тысячи скончались. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах. Во всех регионах был введен режим повышенной готовности.

Накануне президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусу объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая.

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