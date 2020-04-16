Все новости на карте

Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.

Пациентам было от 29 до 88 лет. Практически все они имели сопутствующие заболевания.

«Среди них — гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом», — говорится в сообщении.

Трое больных лечились лечились в частных клиниках, еще один проходил лечение в федеральном медицинском центре.

Ситуация с коронавирусом

Пандемия коронавируса охватила практически все государства в мире. По информации Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных достигло двух миллионов, около 130 тысяч больных скончались.

В России зарегистрировали более 28 тысяч инфицированных, более 2300 человек излечились, 232 пациента скончались.

Власти рекомендовали россиянам соблюдать все меры предосторожности, в частности, держать дистанцию в общественных местах и носить маски.

Видео дня. Шнуров сравнил «старенький зад» Собчак с сухофруктом