В Москве скончались 12 человек с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, трое из них были моложе 45 лет. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в столичном оперативном штабе.

Отмечается, что у пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших — люди от 33 до 87 лет.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оперштаба, 39-летний и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем. У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 50.

По данным на 9 апреля, в России был зафиксировано 10 131 случай заражения коронавирусом, число жертв насчитывало 76 человек, а вылечились ― 698. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

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