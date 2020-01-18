Профессор исторического факультета МГУ им. Ломоносова, специалист по византийскому искусству Ольга Попова умерла в четверг в Москве в возрасте 81 года. Некролог опубликован в пятницу на сайте факультета.

«Деканат исторического факультета и кафедра всеобщей истории искусств с глубоким прискорбием сообщают, что 16 января 2020 года в Москве на 82 году жизни скончалась Ольга Сигизмундовна Попова, доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ, заведующая сектором византийского искусства Государственного института искусствознания», — говорится в сообщении.

Ольга Попова более 50 лет преподавала в МГУ. "Преподавательская работа была главным делом ее жизни, к которому она относилась с величайшей ответственностью и горячей любовью, передававшейся многочисленным ученикам. Ими были почти все специалисты по византийскому, древнерусскому и средневековому искусству, работающие сейчас в музеях, университетах, научно-исследовательских институтах Москвы и других городов и стран", — отмечается в некрологе.

Попова изучала византийские и древнерусские иллюстрированные рукописи, иконы, мозаики, фрески. Ей принадлежит более сотни научных работ и 10 монографий.

Ольга Попова родилась в 1938 году в Бутырской тюрьме в Москве, где содержалась под арестом ее мать. В 1960 году окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ. Работала в Отделе рукописей Государственной библиотеки имени Ленина. С 1965 года — сотрудница исторического факультета МГУ. В 2004 году защитила докторскую диссертацию по искусствоведению на тему "Византийские и древнерусские миниатюры".

С 2005 года — профессор кафедры всеобщей истории искусства. С 2002 года заведует сектором истории византийского искусства в Государственном институте искусствознания. С 1998 года почетный член Христианского археологического общества Греции. В 2009 году удостоена премии им. Ломоносова, в 2015 году — премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария за книгу "Пути византийского искусства" (2013).

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