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В московских больницах скончались 29 пациентов, у которых ранее подтвердился новый коронавирус. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.

Умершим было от 31 до 94 лет. У самого молодого пациента развилась «двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом».

У большинства пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика и хронический бронхит. Четверо умерших страдали сахарным диабетом.

Как писал «Рамблер», число зараженных коронавирусом в Москве за прошлые сутки выросло на 2026 человек, до 26 350 пациентов. Утром 20 апреля сообщалось, что 1838 из них выздоровели, 204 скончались.

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