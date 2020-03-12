В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии. При этом Игорь Тюрин — заместитель главного врача по медицинской части медцентра в Коммунарке, куда перед смертью был госпитализирован покойный, опроверг появившуюся информацию о том, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

«Он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз», — заявил Тюрин в четверг, 12 марта, в эфире программы «60 минут».

По словам медика, у пациента также не было и пневмонии, передает ТАСС.

«Там инфекционного диагноза нет вообще. Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент. Но он отношения не имеет к инфекционному заболеванию вообще», — заключил Тюрин.

Между тем источники «Известий» 12 марта сообщили о смерти россиянина, прилетевшего из Венеции. По имеющимся данным, мужчина самостоятельно обратился в больницу с симптомами простуды. У него диагностировали долевую пневмонию и обострение хронических заболеваний. После этого его госпитализировали, позднее он умер в больнице.

На данным момент в России зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом. Из них 25 — у россиян, которые вернулись из Италии, два — у китайцев и один — у итальянца.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной новым видом коронавируса SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие государства. В Европе наиболее остро ситуация с распространением инфекции обстоит в Италии. Там, по данным на 12 марта, зарегистрировано свыше 12,4 тыс. случаев заболевания и 827 смертей, вызванных COVID-19.

11 марта стало известно, что Россия с 13 марта ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за распространения вируса SARS-CoV-2. Также с 13 марта Россия прекратит гражданам Италии выдачу виз, кроме деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.