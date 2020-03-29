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В Москве скончался 90-летний пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что 90-летний пациент также страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма.

Эпидемиологи напоминают пожилым и людям с хроническими болезнями о необходимости соблюдать самоизоляцию.

Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин сделал ряд поручений по ситуации с коронавирусом.

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