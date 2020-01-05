Народный артист России Геннадий Пискунов умер в возрасте 73 лет в одной из московских клиник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац в воскресенье, 5 января.

«Геннадий Венедиктович скончался», — сказал собеседник агентства. Дата и место прощания и похорон объявят позднее.

Заведующая труппой театра Ольга Толоконникова рассказала, что Пискунов был легендой театра. «Эта новость нас всех выбила из колеи… Это, конечно, человек-эпоха, эпоха-легенда. Великолепный мастер, потрясающий певец, обладавший невероятно красивым, густым басом», — сказала она.

По словам артистки, Пискунов был в театре своего рода «иконой» — все артисты, в основном мужского состава, равнялись на него. Она добавила, что артист был образцом школы, вокалиста, гражданина и мужчины.

Пискунов окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в 1966 году. Во время учебы начал работать в Детском музыкальном театре имени Сац.

Выступал на сценах Московского театра оперетты, Тамбовского государственного драматического театра и Саратовского оперного театра. Исполнял партии в операх «Чио-Чио-Сан» Пуччини, «Евгений Онегин» Чайковского, «Волшебная флейта» Моцарта и других.