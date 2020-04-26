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За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

Накануне власти сообщили о 38 умерших в Москве. Таким образом, количество жертв COVID-19 в столице достигло 435 человек.

Пандемия коронавируса

Коронавирус охватил практически все страны мира. По последним данным, число инфицированных достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч пациентов скончались.

В России выявили порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов излечились, свыше 700 скончались.

Рамблер

Власти призвали россиян соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности, в частности носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на следующей неделе Владимир Путин может сделать новые заявления по ситуации с коронавирусом в России.

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