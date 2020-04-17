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В столице за сутки умер 21 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.

Скончавшимся было от 34 до 91 года. Почти все они имели сопутствующие болезни.

«Среди них — гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро страдали сахарным диабетом», — говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последней информации Всемирной организации здравоохранения, число зараженных превысило два миллиона, более 140 тысяч пациентов скончались.

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В России количество заболевших достигло 32 тысяч, при этом около 2,5 тысячи больных выздоровели.

Власти призвали соблюдать все меры предосторожности: носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. Кроме того, во многих регионах ввели пропускной режим, чтобы снизить распространение коронавируса.

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