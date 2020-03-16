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В Москве стало известно о 20 новых случаях заражения коронавирусом, одним из инфицированных стал ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как пишет агентство, у ребенка легкие симптомы заболевания. Он и другие заболевшие проходят лечение в городских больницах.

Ребенка, в частности, разметили в больнице им. Башляевой.

Напомним, власти Москвы ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Он будет действовать с 16 марта по 10 апреля. На открытом воздухе запрещено проводить мероприятия с любой численностью участников, в помещениях — с участием более 50 человек одновременно. Кроме того, в мегаполисе с 21 марта до 12 апреля закроют государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.

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