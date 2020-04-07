В Москве задержали водителя такси, который продолжил ездить по городу на машине, несмотря на положительный тест на коронавирус. Об этом 7 апреля сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина является уроженцем Таджикистана, он прописан в Климовске Тульской области, но постоянно проживает на Лосевской улице в столице. Именно там, возле подъезда дома, его и задержали правоохранители.

Мужчина признался, что у него обнаружили коронавирус и что он получил предписание оставаться дома. Он заявил, что пользовался машиной только для личных поездок в магазин. В то же время он признал, что нарушил режим строгой изоляции.

Нарушителя на месте осмотрели эпидемиологи, после чего отправили в обсервационный центр «Царицыно». Также на него составили протокол об административном правонарушении.

Как уточняет телеканал, мужчине 35 лет, он полный тезка водителя из базы данных «Яндекс.Такси».

6 апреля сообщалось, что полиция с начала действия ограничений составила более 160 административных протоколов на нарушителей карантина в Москве. Речь идет о нарушителях, которым выдано предписание находиться дома, а они его нарушали.

4 апреля в департаменте информационных технологий Москвы заявили, что город готов запустить умную систему контроля за соблюдением гражданами правил самоизоляции, однако на данный момент ее внедрение не требуется.

За два дня до этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении в городе мер по борьбе с коронавирусом до 1 мая. При этом он отметил, что в введении пропускного режима передвижения пока нет необходимости, так как большинство горожан добросовестно соблюдают режим самоизоляции.

По состоянию на 7 апреля, в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились, 58 пациентов скончались.

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