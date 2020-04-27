Мещанский суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей мужчину, который после контакта с зараженным коронавирусом человеком нарушил карантин и отправился в метро. Об этом 27 апреля со ссылкой на решение суда сообщило агентство ТАСС.

Из постановления следует, что Кимчыбеков А. Ж. после контакта с зараженным, несмотря на обязательный карантин, находился на станции метро «Комсомольская» в 8 км от места проживания.

На прошлой неделе аналогичный штраф в 15 тыс. рублей выписали мужчине, у которого был диагностирован COVID-19. Москвич также нарушил карантин и спустился в метро.

24 апреля начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что в Москве за сутки 43 человека, зараженных новым коронавирусом, нарушили карантин. Все они были принудительно доставлены в городские обсерваторы.

В настоящее время в столице и Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Он предполагает обязательную самоизоляцию для всех граждан, а также использование спецпропусков для передвижения на личном и общественном транспорте.