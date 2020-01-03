СПОРТ

В Москве стартовал тренировочный сбор по самбо

21:15 03/01/2020

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В центре спорта и образования «Самбо-70» стартовал открытый тренировочный сбор, который собрал более 900 спортсменов из десяти стран, передает телеканал «МИР 24». Сбор по самбо – уже четвертый по счету, и с каждым годом желающих принять участие в этом мероприятии становится все больше. Это и не удивительно: этот вид спорта получил временное признание Международного олимпийского комитета. А это значит, что уже в обозримом будущем борьба имеет шанс попасть в программу Игр. Сейчас в России самбо занимаются около четверти миллиона человек, и эта цифра неуклонно растет.

«В 800 школах нашей страны есть отделение самбо. Это очень сильное достижение. Сегодня страна очень много делает для развития самбо», – рассказал первый вице-президент Всероссийской федерации самбо Ренат Лайшев.

В рамках тренировочного сбора участники примут участие в благотворительной акции. Все вырученные средства пойдут на лечение детей Национального медицинского исследовательского центра имени Дмитрия Рогачева.

Тренировочный сбор продлится до 6 января.



