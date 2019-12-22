СПОРТ

В Москве стартовал первый в истории ЧЕ по регби на снегу

09:35 22/12/2019

<br />

В Москве проходит первый в истории официальный чемпионат Европы по регби на снегу. За право стать лучшими борются восемь мужских и женских сборных, передает корреспондент телеканал «МИР 24» Юлия Андреева.

Событие уникальное, как и погода. На улице плюсовая температура, снег давно растаял. Но столица встречает первый в истории чемпионат Европы по регби на снегу.

«Мы счастливы, что у нас получилось все это организовать. С утра переживали, что будет ледяная корка, но нет. Настоящий снег, немножко потерял свою рыхлость, но здесь не твердо падать и мягко бегать», – рассказал спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков.

Снег привезли из морозильного хранилища в Красногорске. Сюда его завозили самосвалами. Застывшие глыбы рыхлили мотоблоком и долбили лопатами.

«Одно дело играть на берегу моря или Атлантики. Но на снегу в Москве в Центре водных видов спорта, мне кажется, тоже замечательно», – считает главный тренер мужской сборной России по регби Павел Калашкин.

Зимнее регби практически близнец пляжного. Правила те же, как и состав команд. Сборные России подходят к турниру в ранге фаворитов. Женщины – трехкратные, мужчины – двукратные чемпионы Европы.

В регби на снегу играют 5 на 5 без ограниченного количества замен. Два тайма по 5 минут с коротким перерывом. В снежном регби нет ворот, границы поля – вот эта синяя линия. Мяч можно передавать только назад, и только руками. Очки присуждаются той команде, которая первой пересечет линию соперника и дотронется мячом земли.

Даже соперники, и те знакомы. На московской площадке сыграют восемь национальных сборных. Среди них команды из Молдовы, Беларуси и Латвии.

«У нас тренер из России Александр Цимнов. Он нас настраивал, готовил, у нас есть свои подготовленные комбинации, свои схемы, стараемся их использовать», – рассказал капитан мужской сборной Беларуси по регби Александр Воробейко.

Мужская сборная России начала с уверенной победы в групповом этапе первенства, обыграв Норвегию с сухим счетом 15:0. Российские регбистки не отстают: обыграны швейцарки.

«Есть темные лошадки в числе соперников. Мне, например, очень понравились сборные Румынии и у женщин, и у мужчин. Посмотрим, они готовы дать бой», – отметил Сергей Марков.

Впереди – финал турнира. В дальнейшем у регби на снегу есть неплохие шансы стать олимпийским видом спорта.





Юлия Андреева