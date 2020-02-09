Мероприятие впервые открылось в Северо-Восточном округе.
Отборочный этап одиннадцатого международного фестиваля-конкурса славянской песни «Оптинская весна» стартовал 9 февраля в Молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева. Особым гостем мероприятия стала заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева.
На сцену вышли около двадцати исполнителей народных песен из Волгограда, Краснодара, Саратова, Губкина и других уголков России. Победители в трех возрастных номинациях примут участие в международном финале, который состоится 24 мая в Козельске.
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