Количество тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировалось, медучреждения постепенно входят в плановый режим работы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 20 апреля.

Он подчеркнул, что подобная ситуация стала возможной благодаря ранней диагностике и своевременному лечению. Это дало возможность всей медицине работать в плановом режиме, включая госпитальную часть.

«В результате раннего выявления и лечения у нас количество тяжело заболевших потенциально снижается. <…> В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось где-то на уровне 1–1,3 тыс. в сутки. Там нет взрывного роста», — рассказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Собянин отметил, что за последнюю неделю в Москве сложилась понятная система работы с инфицированными.

«И поэтому мы имеем на сегодня достаточно большой запас прочности медицинской системы на ближайшие недели две», — сказал он.

Также в ходе совещания Собянин сообщил, что в России количество и качество тестов на коронавирус значительно выросло.

Он отметил, что в Москве начали диагностировать коронавирус не только по лабораторным исследованиям, но и по клинической картине.

По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

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