В центральном матче десятого тура чемпионата России по футболу «Спартак» в Москве сыграл вничью со счетом 1:1 с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. В середине второго тайма Александр Ерохин (65′) вывел гостей вперед, но незадолго до финального свистка Эсекьель Понсе (86′) восстановил паритет.

После субботнего матча «Зенит» (21) и «Спартак» (21) лидируют в турнирной таблице национального первенства, но питерцы опережают столичный клуб по дополнительным показателям.

В 11-м туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Спартак» сыграет на выезде с подмосковными «Химками», а клуб из Санкт-Петербурга примет «Сочи».