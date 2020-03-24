Благотворительный фонд «РЭЙ» запустил сервис онлайн-общения с кошками из приютов «Виртуальный хозяин». Проект призван помочь бездомным животным найти хозяина в условиях карантинных мер.

Отмечается, что пользователь сервиса сможет регулярно получать фотографии и видео понравившегося ему питомца, а также новости о его состоянии и самочувствии. Если он примет решение взять кота домой, куратор проведет онлайн собеседование и забронирует животное до окончания карантина.

«Проект «Виртуальный хозяин» позволяет узнать историю животного, сделать пожертвование в его пользу или подарить подарок и понаблюдать за питомцем в режиме реального времени», — говорится в пресс-релизе проекта.

Сервис разработан совместно с социальной сетью «ВКонтакте», где любой желающий может пообщаться с выбранным питомцем в личных сообщениях.

Пользователям предлагается четыре опции: «друг», «лучший друг», «виртуальный хозяин» и «настоящий хозяин». Каждая включает в себя различные форматы общения, которые пользователь может выбрать в зависимости от того, как он хочет помочь животному.

Ранее в марте сообщалось, что в Нижегородской области в пилотном режиме запустили интернет-портал с реестром бездомных животных. На сайте будут опубликованы фотографии и описания всех кошек и собак, которых муниципальные службы забрали с улицы.